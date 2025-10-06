Внешние угрозы, телескопы-охотники и главная опасность землян: как космос влияет на нас

Всемирная неделя космоса провозглашена в 1999 году. Ее начало приурочено к дате запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли в 1957 году, завершение — к дню вступления в силу Договора о космосе, подписанного в 1967 году между СССР и США. В 2025 году тема недели — «Жизнь в космосе», она «посвящена пути человечества к превращению космоса в среду обитания, уделяя особое внимание инновационным технологиям, вызовам и совместным усилиям, которые позволяют воплотить эту мечту в реальность».
«Космос, безусловно, таит для жителей Земли угрозу».
«Космос не плохой и не хороший, но космос, безусловно, таит для жителей Земли угрозу, — поделился в беседе с ТАСС мнением научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН, астроном, первооткрыватель комет и астероидов, популяризатор науки Леонид Еленин. — Это и всем хорошо известные астероиды и кометы, поэтому мы должны за этими объектами Солнечной системы следить, что, в принципе, делается».
Еленин сообщил, что ежемесячно с Землей сближаются десятки объектов метрового размера, пролетая внутри орбиты Луны, однако для жителей планеты они не опасны, так как могут почти целиком сгореть в атмосфере. «Но объекты размером в десятки метров — это уже более опасная ситуация, — сказал он. — Напомню, что Челябинское тело до входа в атмосферу Земли имело размер порядка 17 м. Не так и много, но при этом оно наделало много шума как в прямом, так и в переносном смыслах».
Как заметил астроном, после падения в Челябинской области в 2013 году крупного метеорита за медицинской помощью обратилось более 1 600 человек, а ущерб бюджету превысил 1 млрд рублей. «Поэтому челябинское событие показало нам всю остроту этой проблемы: что даже небольшое тело [опасно], и за ними нужно следить, их нужно открывать», — поделился мнением специалист.
По словам научного сотрудника ИПМ, сегодня на государственном уровне программа поиска подобных опасностей существует только в США. «Она действует с 1996 года. Программа называется “Космическая стража”. Это выделенные под эту задачу специальные телескопы, которые каждую ночь обнаруживают опасные объекты. Если на 1981 год мы знали примерно о 60 таких околоземных объектах, то сейчас мы знаем практически 40 тыс.», — сказал Еленин. Согласно статистике Центра изучения околоземных объектов НАСА, в их числе около 11,5 тыс. небесных тел диаметром от 140 м, без малого 900 — более 1 км. «Но если говорить про небольшие объекты диаметром в 10−30 м, то половину из них даже если открываем, то уже после пролета Земли, то есть постфактум. Половину из них мы открываем до [сближения]; к сожалению, пока примерно сутки — время упреждения. Поэтому ни о какой эвакуации [людей из опасного района] говорить не приходится — [возможно] хотя бы информирование населения, чтобы оно не подходило к окнам, не выходило в какое-то время на улицу, чтобы не было паники», — добавил он.
Еленин рассказал, что инструменты для поиска таких объектов — так называемые телескопы-охотники — улучшаются, строятся новые. «Вот буквально этой осенью должен заработать такой поисковый телескоп нового поколения в Чили диаметром 8,4 м. Предполагается, что он откроет миллионы новых астероидов», — сказал астроном.
Специалист считает, что Россия способна занять значимую роль в создании космической системы обнаружения угрожающих небесных тел. Особенно это важно для обнаружения так называемых дневных астероидов — наблюдаемых преимущественно на дневном небе. По словам ученого, подобные объекты — а Челябинское тело относилось именно к ним — сейчас практически не наблюдаются.
«Поэтому нам нужно строить космические телескопы, удалять их максимально от Земли, чтобы они просматривали пространство между Землей и Солнцем как бы со стороны. И вот такие проекты в России есть. Они прорабатываются с точки зрения научного, технического исполнения. У нас космическая страна, мы первые, кто запустил спутник, человека в космос. Поэтому я думаю, что закрыть одну из проблем планетарной защиты Россия смогла бы с помощью таких космических систем обнаружения дневных астероидов», — поделился мнением астроном.
Космические и наземные телескопы: битва или сосуществование?
Инструментарий астрономов прошел огромный путь от измерительных инструментов эпохи наблюдений невооруженным глазом и скромных телескопов Галилео Галилея начала XVII века до огромных современных наземных и космических аппаратов. Еленин отметил, что четыре десятилетия назад в астрономии произошла очередная техническая революция. «Астрономы перешли с аналоговых фотоприемников, фотопластинок (по сути, с обычных фотографий) на цифровые детекторы, которые многократно расширили возможности», — сказал он. Астроном объяснил, что современные детекторы чувствительнее прежних, а данные с них напрямую поддаются компьютерной обработке. «Компьютеры тоже развиваются, поэтому такой симбиоз развития приемников и средств обработки, анализа данных приводит нас к новым потрясающим открытиям, которые 40 лет назад казались абсолютно научно-фантастическими», — рассказал ученый.
Еленин напомнил, что жители Земли находятся на дне атмосферного океана и видят Вселенную сквозь толщу земной атмосферы, затрудняющую наблюдения. В частности, астрономам мешает постоянное колебание газовой оболочки нашей планеты, из-за чего изображение небесных тел искажается — по этой же причине наземный наблюдатель видит мерцание звезд. Чтобы избежать влияния воздушных масс, ученые начали создавать космические телескопы. Первой советской автоматической орбитальной обсерваторией стал космический аппарат «Астрон», запущенный в 1983 году и видевший небо в рентгеновском диапазоне. В 1990 году на околоземную орбиту отправился космический телескоп «Хаббл». «У нас началось направление внеатмосферной астрономии. Казалось, что это основной путь и все телескопы мы будем выводить вне атмосферы», — рассказал Еленин.
«Но наземные телескопы тоже не сдавались. Астрономы смогли построить телескопы на абсолютно новых принципах», — сказал ученый. Специалист объяснил, что крупные современные оптические телескопы оборудованы системой так называемой адаптивной оптики. Она состоит из специальных лазеров, которые на высоте 80−90 км создают «искусственные звезды». Анализируя искажения их изображений, система меняет кривизну зеркала телескопа в реальном времени — примерно 100 раз в секунду, — тем самым убирая влияние подвижных масс воздуха.
Научный сотрудник ИПМ отметил, что в отличие от разработчиков космических аппаратов конструкторы наземных астрономических инструментов в целом не ограничены массой и размером телескопов. «Сейчас самый крупный телескоп в космосе — оптический инфракрасный — это телескоп “Джеймс Уэбб” с диаметром [зеркала] 6,5 м. А на Земле телескопы 8, 10 м уже не редкость. Сейчас строится 39-метровый телескоп в Чили, то есть намного-намного больше», — сказал Еленин.
По мнению Еленина, космические телескопы будут развиваться в собственном направлении. Их особенность — в возможности исследования диапазонов волн, которые поглощаются земной атмосферой.
Свет как грязь и небо в полосочку.
Леонид Еленин рассказал, что сегодня наземной астрономии в оптическом диапазоне мешают различные факторы. Одним из них является так называемое световое загрязнение — подсвечивание атмосферы огнями уличного освещения, которое становится все интенсивнее. К примеру, от него страдает одна из старейших обсерваторий России — Пулковская. Она находится на Пулковских высотах в 19 км от Санкт-Петербурга, и город со своими фонарями подбирается к ней все ближе, затрудняя работу астрономов.
«Световое загрязнение — это такой бич современности, но от этого никуда не уйти, — поделился мнением Еленин. — Конечно, принимаются программы по сокращению. Мы, конечно, не можем отказаться от уличного освещения, оно необходимо для нашей цивилизации, но его можно делать с умом, ставить специальные отражатели, чтобы они светили куда нам нужно — под ноги, а не на 360°, в том числе освещая небо. Это, по сути, такая экологическая задача, потому что наше земное небо — это тоже такой экологический ресурс нашей планеты, через него мы наблюдаем космос».
«Второе направление — это замусоривание космического пространства. Не только космическим мусором, который образуется после выхода из строя космических аппаратов. Бывает, что эти космические аппараты разрушаются в ходе столкновений или взрывов. И тогда количество видов космического мусора сразу скачкообразно растет», — отметил астроном. Он объяснил, что мешают изучать космос и действующие спутники — например, группировки Starlink, тысячи которых уже запущены. «Когда их летают целые группы, то они действительно раскрашивают небо [на астрофотоснимке] в полосочку», — сказал Еленин.
По словам научного сотрудника ИПМ, моделирование показало: в ближайшие десятилетия орбитальный мусор может начать лавинообразно сталкиваться с таким же мусором и космическими аппаратами.
{article_opinion:37385:' И тогда у нас есть реальная вероятность, что мы вообще закроем себе космическое пространство. То есть Земля будет окутана плотной пеленой космического мусора, летающего со скоростью 5 км/с. Поэтому запуск космических аппаратов, тем более пилотируемых, будет сопровождаться огромной опасностью'}
Еленин сообщил, что не существует каких-то запретительных соглашений, ограничивающих появление нового орбитального мусора. «Я надеюсь, что люди договорятся, воспримут эту проблему всерьез, и в ближайшие десятилетия мы все-таки примем действенные методы по не только сокращению выбросов мусора, но и по уборке того мусора, который уже накопился на околоземной космической орбите», — сказал астроном.
Дальше только звезды.
«Человечество будет развиваться, осваивать Солнечную систему, — считает Еленин. — Прогресс идет не так быстро, как казалось нашим отцам, дедам, казалось в 1960-е годы, когда все бурно развивалось. Казалось, что в XXI веке мы уже точно будем выращивать яблони на Марсе».
«Если мы все-таки возьмем себя в руки и сохраним цивилизацию, то, конечно же, заселим Солнечную систему, — сказал астроном. — А на новых физических принципах, когда мы сможем преодолевать огромные расстояния, — безусловно, выйдем в межзвездное пространство».
«Смотрю в будущее со сдержанным оптимизмом. Хочется верить, что мы будем двигаться в космос и наконец-то, как говорил Циолковский, выйдем за пределы колыбели [человечества — Земли] и отправимся изучать космическое пространство», — подытожил Еленин.
