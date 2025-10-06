Внешние угрозы, телескопы-охотники и главная опасность землян: как космос влияет на нас

По словам научного сотрудника ИПМ, сегодня на государственном уровне программа поиска подобных опасностей существует только в США. «Она действует с 1996 года. Программа называется “Космическая стража”. Это выделенные под эту задачу специальные телескопы, которые каждую ночь обнаруживают опасные объекты. Если на 1981 год мы знали примерно о 60 таких околоземных объектах, то сейчас мы знаем практически 40 тыс.», — сказал Еленин. Согласно статистике Центра изучения околоземных объектов НАСА, в их числе около 11,5 тыс. небесных тел диаметром от 140 м, без малого 900 — более 1 км. «Но если говорить про небольшие объекты диаметром в 10−30 м, то половину из них даже если открываем, то уже после пролета Земли, то есть постфактум. Половину из них мы открываем до [сближения]; к сожалению, пока примерно сутки — время упреждения. Поэтому ни о какой эвакуации [людей из опасного района] говорить не приходится — [возможно] хотя бы информирование населения, чтобы оно не подходило к окнам, не выходило в какое-то время на улицу, чтобы не было паники», — добавил он.