Хаминский предупредил о дисциплинарных взысканиях за чтение новостей на работе

При увольнении работодатель обязан рассчитаться с человеком в день завершения трудового договора. В первую очередь речь идет о зарплате за все фактически отработанные дни и о положенных надбавках. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.