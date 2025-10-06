Хаминский предупредил о дисциплинарных взысканиях за чтение новостей на работе

Россиянам напомнили о возможных последствиях за чтение новостей или просмотр соцсетей во время работы. Об этом сообщил глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.
Он отметил, что подобные действия могут считаться дисциплинарным проступком, особенно если в трудовом договоре указано, что корпоративный интернет используется исключительно в рабочих целях.
По словам Хаминского, нарушение этих правил может привести к взысканию или даже увольнению, если работодатель посчитает, что сотрудник нарушил установленные требования, передает RT.
Ранее действующий HR-директор в финтех-отрасли, тренер и консультант Екатерина Великая рассказала, чего не может требовать работодатель от самозанятого.
Также стало известно, что в Трудовом кодексе России четко регламентированы сроки уведомления и процедуры увольнения, призванные защитить права сотрудников. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
При увольнении работодатель обязан рассчитаться с человеком в день завершения трудового договора. В первую очередь речь идет о зарплате за все фактически отработанные дни и о положенных надбавках. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.