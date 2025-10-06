Омская область заняла 53-е место по материальному благополучию населения

Омская область заняла 53-е место в рейтинге российских регионов по материальному благополучию населения, составленном аналитиками РИА «Новости». За год область опустилась на одну строчку, однако рейтинговый балл увеличился с 43,19 до 54,06.
При формировании рейтинга учитывались: среднемесячные объёмы вкладов в банки, доля населения с доходами ниже уровня бедности, количество жителей с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц, а также число семей, способных приобрести жильё в ипотеку.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий (100 баллов) и Ханты-Мансийский (99,31) автономные округа. В нижней части списка оказались Республика Тыва (16,02) и Ингушетия (2,68).