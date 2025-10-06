В аэропорту Челябинска задерживаются два рейса в Сочи и один в Душанбе

Первый рейс в Сочи должен был вылететь в 09:00, но его перенесли на 13:40. Еще один рейс мог отправиться в 18:25, но это произойдет только в 23:20. Самолет из Челябинска в Душанбе должен был взлететь в 18:40, но он задержится до 22:05.