В аэропорту Челябинска задерживаются два рейса в Сочи и один в Душанбе

Рейсы Сочи-Челябинск и Челябинск-Сочи задерживают на несколько часов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Челябинска задерживают два рейса до Сочи и один до Душанбе. Информация об этом появилась на онлайн-табло.

Первый рейс в Сочи должен был вылететь в 09:00, но его перенесли на 13:40. Еще один рейс мог отправиться в 18:25, но это произойдет только в 23:20. Самолет из Челябинска в Душанбе должен был взлететь в 18:40, но он задержится до 22:05.

Возникли проблемы и с рейсом Сочи-Челябинск. Самолет должен был совершить посадку на Южном Урале в 16:25, но это произойдет только в 21:40. Еще один рейс из того же города должен был приземлиться в 17:10, но откладывается до 21:20.