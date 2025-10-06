В ВСУ появился состоящий из наемников батальон операторов дронов

В составе Вооруженных сил Украины появилось новое подразделение беспилотных систем под названием «Флэш». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные из соцсетей.
Как отмечается, структура, занимающаяся вербовкой иностранных граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины, опубликовала видеоролик, где мужчина в военной форме на английском языке призывает присоединиться к первому международному батальону беспилотных систем «Флэш».
На эмблеме подразделения изображен дрон, окруженный языками пламени. В то же время автор видео подчеркнул, что новобранцев будут обучать не только управлению беспилотниками, но и использованию наземных дронов.
По информации агентства, судя по шеврону на форме вербовщика и обозначению на эмблеме, батальон «Флэш» входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Рыцари зимней кампании».
Ранее жители Киришей в Ленинградской области сообщили о серии взрывов, которые были слышны в небе над городом около трех часов ночи. Очевидцы описали характерный звук пролетающих дронов на окраине.
5 октября также стало известно, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Так, 11 БПЛА было уничтожено над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, 5 БПЛА — над территорией Нижегородской области.