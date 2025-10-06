В Омской области приструнили штрафом хозяина могучих агрессивных собак

«Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области по обращениям местных жителей, а также сообщениям средств массовой информации — издание “КП в Омске”, провела проверку соблюдения законодательства о содержании домашних животных. Установлено, что мужчина, являющийся владельцем четырех алабаев и четырех немецких овчарок, допускал бесконтрольное выгуливание своих питомцев. Крупные и агрессивные собаки свободно перемещались по улицам населенного пункта без поводков и намордников, что создавало серьезную опасность не только для жителей района, но и наносило материальный ущерб: животные ломали заборы и нападали на домашний скот», — говорится в сообщении телеграм-канала.