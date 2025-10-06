В Омской области приструнили штрафом хозяина могучих агрессивных собак

Прокуратура отреагировала на публикацию «КП в Омске» об огромных псах, терроризирующих жителей села Усть-Ишим. Владелец собак привлечен к административной ответственности, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
«Прокуратура Усть-Ишимского района Омской области по обращениям местных жителей, а также сообщениям средств массовой информации — издание “КП в Омске”, провела проверку соблюдения законодательства о содержании домашних животных. Установлено, что мужчина, являющийся владельцем четырех алабаев и четырех немецких овчарок, допускал бесконтрольное выгуливание своих питомцев. Крупные и агрессивные собаки свободно перемещались по улицам населенного пункта без поводков и намордников, что создавало серьезную опасность не только для жителей района, но и наносило материальный ущерб: животные ломали заборы и нападали на домашний скот», — говорится в сообщении телеграм-канала.
По результатам проверки прокуратура направила материалы в Главное управление ветеринарии по Омской области для принятия к хозяину собак мер административного воздействия. По итогу, мужчина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.
Ранее «КП в Омске» писала о данном инциденте. Огромные собаки породы Алабай гуляют в свободном доступе без намордника по улицам Усть-Ишима, бросаются на людей и давят домашнюю скотину — кур, гусей, овец, небольших телят и жеребят.