Земфира следит за статусом своего ИП в России

Минюст РФ внес Земфиру в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Ведомство указало, что певица открыто поддерживала киевский режим, проводила концерты в недружественных странах, где призывала против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.