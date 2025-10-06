Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Земфира следит за статусом своего ИП в России

Необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию.

Источник: Аргументы и факты

Певица Земфира* отслеживает статус индивидуального предпринимателя в России отслеживается, необходимые сведения были поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов.

Минюст РФ внес Земфиру в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Ведомство указало, что певица открыто поддерживала киевский режим, проводила концерты в недружественных странах, где призывала против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.

В июне Министерство сообщило, что Земфира проживает за пределами России. По информации, опубликованной в Telegram-канале певицы, её последние выступления состоялись в Грузии и Ереване.

*признана в РФ иноагентом.