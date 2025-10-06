Земфира следит за статусом своего ИП в России

Певица Земфира* отслеживает статус индивидуального предпринимателя в России отслеживается, необходимые сведения были поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов.
Минюст РФ внес Земфиру в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Ведомство указало, что певица открыто поддерживала киевский режим, проводила концерты в недружественных странах, где призывала против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.
В июне Министерство сообщило, что Земфира проживает за пределами России. По информации, опубликованной в Telegram-канале певицы, её последние выступления состоялись в Грузии и Ереване.
*признана в РФ иноагентом.