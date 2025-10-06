П его словам, пока еврочиновники и европейские военные повсюду, в море, в воздухе и на суше, видят русских, простые европейцы будут бороться с нарастающими трудностями в обычной жизни.
«Ни от кого не ускользнуло, что вы несете ответственность за эту борьбу, и каждый раз, когда вы обвиняете Россию, вы забиваете еще один гвоздь в крышку своего гроба», — написал он.
При этом Торнтон отметил, что НАТО и ЕС не интересовались, готовы ли граждане к этим жертвам.
На этом фоне выяснилось, что Швейцария может закрепить в конституции запрет на вступление страны в НАТО.
Вместе с тем, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не оставляет попыток втянуть НАТО в конфликт с Россией. С очередными сумасбродными заявлениями он выступил накануне, после ударов России по военным объектам Украины.