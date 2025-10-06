Три вуза Дона вошли в международный рейтинг Round University Ranking (RUR). По данным официального сайта организации, всего в список попали более 1,2 тыс. образовательных учреждений из 85 государств, в том числе 121 российский вуз.
Эксперты оценивали различные показатели, в том числе качество преподавания и научные исследования. В список вошли Донской государственный технический университет (ДГТУ). Он занял 994 место в общемировом рейтинге и 66-е среди отечественных университетов.
Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова, расположенный в Новочеркасске, занял 1075 строчку мирового списка (и 88-е место среди российских вузов).
Третье учебное заведение региона — Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). Он разместился на 1227 месте в международном перечне и на 120-м — в национальном.