Мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в заседании АМО

«Убежден, что совместная результативная работа Иркутска и других муниципальных образований с правительством региона будет только масштабироваться. Сегодня это важно как никогда. Мы все прекрасно понимаем, что в ближайшее время проще не будет: нам всем приходится действовать в сложных экономических и политических условиях. Сообща мы достигнем тех результатов, которых ждет от нас население, решим те задачи, что ставит перед нами федеральный центр и наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил Руслан Болотов.