Мэр Иркутска Руслан Болотов принял участие в заседании АМО

В мероприятии приняли участие заместитель Законодательного собрания Прибайкалья Наталья Дикусарова, мэр Иркутска Руслан Болотов, главы муниципалитетов и региональных министерств.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на заседании обсудили организационные и финансовые вопросы деятельности Ассоциации, обновили регламент, поставили цели и наметили планы.
«Убежден, что совместная результативная работа Иркутска и других муниципальных образований с правительством региона будет только масштабироваться. Сегодня это важно как никогда. Мы все прекрасно понимаем, что в ближайшее время проще не будет: нам всем приходится действовать в сложных экономических и политических условиях. Сообща мы достигнем тех результатов, которых ждет от нас население, решим те задачи, что ставит перед нами федеральный центр и наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил Руслан Болотов.
Одним из главных вопросов встречи стали изменения в областной бюджет 2025 года, уточнение его планирования на 2026 и 2027 годы.
«В условиях дополнительной потребности по первоочередным социально значимым расходам, связанным с обеспечением социальных гарантий отдельным категориям граждан и прохождением отопительного сезона, правительством Иркутской области сформирован и внесен в Законодательное собрание региона проект закона об уточнении областного бюджета 2025-го года», — сказал Игорь Кобзев.
Он подчеркнул, что правительство Прибайкалья работает в тесном контакте с Ассоциацией, эффективно взаимодействуя по разным вопросам местного самоуправления.
«Сегодня обозначили те вопросы муниципалитетов, на которые необходимо обратить особое внимание. Это выплата заработной платы педагогам, школьное питание, окончание строительства объектов и зимний отопительный период. В ходе обсуждения все присутствующие получили ответы. Уверен, что мы достигнем консенсуса», — подчеркнул председатель Ассоциации, мэр Черемхово Вадим Семенов.
Эти и другие вопросы будут рассмотрены на ближайшем Региональном совете Иркутской области в конце октября.