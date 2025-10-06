Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Север Красноярского края оказался на грани топливного кризиса

Этого не случилось только благодаря прокуратуре.

Источник: Krasnoyarskmedia

Благодаря прокуратуре предупреждён топливный кризис в Туруханске.

Сообщается, что с января в Туруханском районе в свободной продаже не было бензина АИ-92. Администрация муниципалитета же никак на это не реагировала.

Оказалось, что не был сформирован необходимый резерв бензина. Также была не обеспечена его своевременная доставка в рамках «северного завоза», информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Отсутствие топлива создавало угрозу, особенно во время прекращения навигации, для нормальной жизни людей, работы коммунальных и экстренных служб.

Прокуратура объявила главе предостережение. Его обязали обеспечить жителей и спецслужбы топливом до окончания навигации. Глава пытался оспорить это в суде, но у него ничего не вышло.