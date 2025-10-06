Север Красноярского края оказался на грани топливного кризиса

Благодаря прокуратуре предупреждён топливный кризис в Туруханске.
Сообщается, что с января в Туруханском районе в свободной продаже не было бензина АИ-92. Администрация муниципалитета же никак на это не реагировала.
Оказалось, что не был сформирован необходимый резерв бензина. Также была не обеспечена его своевременная доставка в рамках «северного завоза», информирует пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Отсутствие топлива создавало угрозу, особенно во время прекращения навигации, для нормальной жизни людей, работы коммунальных и экстренных служб.
Прокуратура объявила главе предостережение. Его обязали обеспечить жителей и спецслужбы топливом до окончания навигации. Глава пытался оспорить это в суде, но у него ничего не вышло.