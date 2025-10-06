По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске сохранится прохладная погода, но в целом дневная температура будет плюсовой. Сегодня, 6 октября, синоптики обещают мокрый снег. Днем ожидается +3, а к вечеру незначительно похолодает до 0 градусов.