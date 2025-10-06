Ричмонд
На этой неделе в Красноярске сохранится прохладная погода

Также не обойдется и без снега.

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске сохранится прохладная погода, но в целом дневная температура будет плюсовой. Сегодня, 6 октября, синоптики обещают мокрый снег. Днем ожидается +3, а к вечеру незначительно похолодает до 0 градусов.

Во вторник максимальная температура не превысит +2 днем и −2 ночью. Также не обойдется без снега.

В среду днем столбик термометра остановится на +3, а ночью опустится до −1.

Четверг станет самым теплым днем недели, ведь температура достигнет +5. Впрочем, вечером опять похолодает до −3.

В пятницу, 10 октября, ожидается +4 днем и −5 ночью.

В субботу температура опустится до +3 и −4 в светлое и темное время суток.

В воскресенье синоптики снова обещают снег. Днем ожидается +3, а ночью похолодает до −3.