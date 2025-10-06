Ричмонд
МЧС: Пропавшие в Елизовском районе туристы вышли на связь и возвращаются домой

Туристическая группа, ранее пропавшая в урочище «Аквариум» в Елизовском районе Камчатки, вышла на связь и направляется домой. Об этом в понедельник, 6 октября, заявили в ГУМЧС Камчатского края.

В ведомстве рассказали, что путешественники сообщили о своем местонахождении и отметили, что возвращаются в район Северных Коряков. По их словам, они изначально планировали завершить поход именно сегодня.

Представители ГУМЧС предположили, что человек, подавший заявление о пропаже, мог ошибиться с датой возвращения группы. В главке подчеркнули, что самое главное — туристы в безопасности, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что шесть туристов исчезли во время похода к урочищу «Аквариум» на Камчатке. Путешественники отправились в Елизовский район 3 октября. Спустя два дня они должны были вернуться, однако никто из группы до дома так и не дошел.

Кроме того, в Красноярском крае ищут семью, пропавшую с пятилетней дочерью в тайге. Туристы отправилась в поход, но перестали выходить на связь. Спасатели нашли остатки костра и детский след на снегу. Что еще известно о пропаже и поисках туристов — в материале «Вечерней Москвы».

