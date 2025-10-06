МЧС: Пропавшие в Елизовском районе туристы вышли на связь и возвращаются домой

Ранее в СМИ появилась информация, что шесть туристов исчезли во время похода к урочищу «Аквариум» на Камчатке. Путешественники отправились в Елизовский район 3 октября. Спустя два дня они должны были вернуться, однако никто из группы до дома так и не дошел.