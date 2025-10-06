Ричмонд
Три вуза в Ростовской области вошли в число лучших в мире

Названы ростовские университеты, которые попали в список лучших в международном рейтинге.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сразу три университета в Ростовской области попали в престижный рейтинг, который составляется независимым агрегатом Round University Ranking (RUR). Эта международная система оценки и сравнения университетов была запущена в 2010 году.

В последнем исследовании участвовали более тысячи университетов из 85 стран. От России в рейтинге представлены более 120 вузов.

Наивысшую строчку в исследование среди Донских вузов занял ДГТУ. Он расположился на 994 строчке.

Следом идет Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова. Он занял 1075-ю строчку, а Ростовский государственный экономический университет — 1227-ю. Из российских университетов в сотню лучших вошел лишь МГУ.

Возглавили рейтинговый список Гарвард, Калифорнийский технологический институт и Стэнфорд.

