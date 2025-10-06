Три вуза в Ростовской области вошли в число лучших в мире

Сразу три университета в Ростовской области попали в престижный рейтинг, который составляется независимым агрегатом Round University Ranking (RUR). Эта международная система оценки и сравнения университетов была запущена в 2010 году.
В последнем исследовании участвовали более тысячи университетов из 85 стран. От России в рейтинге представлены более 120 вузов.
Наивысшую строчку в исследование среди Донских вузов занял ДГТУ. Он расположился на 994 строчке.
Следом идет Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова. Он занял 1075-ю строчку, а Ростовский государственный экономический университет — 1227-ю. Из российских университетов в сотню лучших вошел лишь МГУ.
Возглавили рейтинговый список Гарвард, Калифорнийский технологический институт и Стэнфорд.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
49 выпускников Ростовской области сдали ЕГЭ на 100 баллов.
161 экзаменационную работу по ЕГЭ в Ростовской области оценили в 100 баллов.