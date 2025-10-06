Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах как Байден благодаря осторожности

Президент США Дональд Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах, так как всегда спускается медленно и осторожно. Об этом он рассказал во время выступления на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния), посвященного 250-летию этого рода войск.