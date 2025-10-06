Ричмонд
Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах как Байден благодаря осторожности

Президент США Дональд Трамп заявил, что не спотыкается на лестницах, так как всегда спускается медленно и осторожно. Об этом он рассказал во время выступления на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния), посвященного 250-летию этого рода войск.

Американский лидер сравнил себя с бывшим президентом Джо Байденом, отметив, что тот часто терял равновесие и не понимал, что происходит. По словам Трампа, шансы Байдена спуститься по лестнице без происшествий были невелики.

Трамп добавил, что сам старается быть осторожным и не торопиться, признавая, что однажды может оступиться. Он подчеркнул, что всегда напоминает себе о необходимости идти «медленно и аккуратно».

9 июня в СМИ появились кадры, как Трамп споткнулся на трапе самолета. Также на видео видно, как по трапу поднимается госсекретарь США Марко Рубио, который, как и глава Белого дома, споткнулся.

В октябре 2023 года на тот момент президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся на лестнице — на этот раз при попытке подняться на сцену на мероприятии в штате Филадельфия.

