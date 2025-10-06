На одну строку вниз Омская область упала в рейтинге благополучия регионов РФ

Омская область заняла только 53-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. По сравнению с 2024 годом это ниже на одну позицию.
Рейтинг составляли аналитики РИА «Новости». Рейтинговый балл региона при этом увеличился с 43,19 до 54,06.
При составлении рейтинга учитывали среднемесячные объемы вкладов в банка, долю граждан с доходами ниже границы бедности, долю тех, чьи доходы более 60 тыс. рублей в месяц. Помимо этого подсчитали число количество, которые могут купить квартиру в ипотеку.
Лидера рейтинга стали Ямало-Ненецкий (со 100 баллами) и Ханты-Мансийский (99,31 баллов) автономные округа. Аутсайдерами оказались Тыва (16,02) и Ингушетия (2,68).
