На одну строку вниз Омская область упала в рейтинге благополучия регионов РФ

С 52-й позиции регион ушел на 53-ю.

Источник: Комсомольская правда

Омская область заняла только 53-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения. По сравнению с 2024 годом это ниже на одну позицию.

Рейтинг составляли аналитики РИА «Новости». Рейтинговый балл региона при этом увеличился с 43,19 до 54,06.

При составлении рейтинга учитывали среднемесячные объемы вкладов в банка, долю граждан с доходами ниже границы бедности, долю тех, чьи доходы более 60 тыс. рублей в месяц. Помимо этого подсчитали число количество, которые могут купить квартиру в ипотеку.

Лидера рейтинга стали Ямало-Ненецкий (со 100 баллами) и Ханты-Мансийский (99,31 баллов) автономные округа. Аутсайдерами оказались Тыва (16,02) и Ингушетия (2,68).

Ранее мы писали, что Омская область заняла 69-е место в рейтинге регионов по безработице.