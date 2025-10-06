Ричмонд
6 октября стартовала акция «Zдай макулатуру — помоги СВОим»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 6 по 27 октября в Красноярском крае пройдет акция по сбору макулатуры под лозунгом «Zдай макулатуру — помоги СВОим», организованная в рамках Всероссийского экомарафона «Переработка».

Источник: Сайт библиотеки имени Горького

За каждый килограмм собранной макулатуры организаторы перечислят 2 рубля в фонды поддержки бойцов СВО.

Библиотеки Красноярска присоединяются и приглашают читателей!

Все адреса доступны по ссылке: perensona23.ru/library.

В переработку принимаются журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка и книги, не представляющие литературной ценности.

Акция организована федеральным экологическим проектом Сдавайбумагу.рф при поддержке краудфандингового проекта «Подари Дерево» Подари-дерево.рф и проходит в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».