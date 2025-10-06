6 октября стартовала акция «Zдай макулатуру — помоги СВОим»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 6 по 27 октября в Красноярском крае пройдет акция по сбору макулатуры под лозунгом «Zдай макулатуру — помоги СВОим», организованная в рамках Всероссийского экомарафона «Переработка».