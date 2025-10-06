6 октября стартовала акция «Zдай макулатуру — помоги СВОим»

За каждый килограмм собранной макулатуры организаторы перечислят 2 рубля в фонды поддержки бойцов СВО.
Библиотеки Красноярска присоединяются и приглашают читателей!
Все адреса доступны по ссылке: perensona23.ru/library.
В переработку принимаются журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка и книги, не представляющие литературной ценности.
Акция организована федеральным экологическим проектом Сдавайбумагу.рф при поддержке краудфандингового проекта «Подари Дерево» Подари-дерево.рф и проходит в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие».