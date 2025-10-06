Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, могут ли уволить за просмотр соцсетей на работе

Чтение социальных сетей в рабочее время может привести к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил RT юрист Александр Хаминский.

Источник: Life.ru

По его словам, рабочее время предназначено для исполнения трудовых обязанностей, прописанных в договоре, и обычно не включает просмотр соцсетей и переписку в мессенджерах. Исключение составляют сотрудники, для которых соцсети — часть работы, например, SMM-менеджеры.

Хаминский уточнил, что работодатели сами решают, разрешать или запрещать использование соцсетей, а конкретные правила прописываются в локальных нормативных актах. Нарушение запрета может стать дисциплинарным проступком, вплоть до увольнения, но это происходит только в крайних случаях, особенно если сотрудник уже имел дисциплинарные взыскания за аналогичные нарушения.

Ранее родителей с детьми предложили переводить на удалёнку. Подобная мера даст возможность молодым родителям оказывать поддержку друг другу, позволит матери получить необходимый отдых, а отцу — проводить больше времени с семьёй, не нанося вреда работе. Введение удалённого формата также повысит лояльность сотрудников к компании и будет способствовать достижению лучших результатов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.