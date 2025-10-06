Россиянам рассказали, могут ли уволить за просмотр соцсетей на работе

Хаминский уточнил, что работодатели сами решают, разрешать или запрещать использование соцсетей, а конкретные правила прописываются в локальных нормативных актах. Нарушение запрета может стать дисциплинарным проступком, вплоть до увольнения, но это происходит только в крайних случаях, особенно если сотрудник уже имел дисциплинарные взыскания за аналогичные нарушения.