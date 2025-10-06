«Прорвало канализацию?»: омичей тревожит помутневшая вода в озере Кирпичика

Информацию о экологической беде с озером Кирпичка, расположенном в Кировском округе города Омска, опубликовал телеграм-канал «Омский новостной поезд».
«Уже несколько дней озеро Кирпичка в КАО стало мутным и серо-зеленого цвета. Запах от озера — как от канализации. У меня большое подозрение, что прорвало канализацию и течет все в озеро. Особенно сильный запах утром, на углу детской поликлиники и детского сада», — говорится в сообщении телеграм-канала.
В подтверждение своих слов, автор поста приложил фотографии, на которых вода в озере действительно выглядит неестественно-мутной. На сообщение отреагировало минприроды Омской области, сообщив, что экологический надзор ведомства проведет выездное обследование территории.
Ранее «КП в Омске» сообщала, что жители Кировского округа жаловались на развороченное «благоустройство» вокруг озера Кирпичка.