За омичами начали считать осенний мусор в баках

В РЭК Омской области рассказали о старте замеров мусора, выброшенного омичами осенью 2025 года.
Как пояснили в Региональной энергетической комиссии, работы по определению нормативов накопления необходимы для получения достоверных и обоснованных данных по количеству твердых коммунальных отходов. Исследование проводит ООО «НПК “Экоинжиниринг”, отобранное по результатам открытого конкурса. Как уже сообщал “СуперОмск”, стоимость контракта составляет 19,5 миллиона рублей.
"Замеры будут проходить все четыре сезона года: лето (уже состоялись в августе), осень (в процессе), зима и весна.
Летние замеры завершились в августе. Осенние замеры, которые стартовали 27 сентября, проводят бригады замерщиков, оснащенных поверенным оборудованием", — рассказали в Омской РЭК.
Уточняется, что выбор контейнерных площадок для проведения замеров проводился органами местного самоуправления с учетом критериев, утвержденных федеральным правительством в Правилах определения нормативов накопления ТКО, а также с учетом мнения общественности. Территории для замеров определены для разных категорий потребителей услуги по вывозу мусора — это жители многоквартирных и индивидуальных жилых домов, школы и детские сады.
Кроме Омска сезонные замеры проходят также в Омском, Калачинском и Тарском районах. Все, кому интересен процесс, могут присутствовать на замерах в качестве наблюдателей.