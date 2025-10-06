За омичами начали считать осенний мусор в баках

Уточняется, что выбор контейнерных площадок для проведения замеров проводился органами местного самоуправления с учетом критериев, утвержденных федеральным правительством в Правилах определения нормативов накопления ТКО, а также с учетом мнения общественности. Территории для замеров определены для разных категорий потребителей услуги по вывозу мусора — это жители многоквартирных и индивидуальных жилых домов, школы и детские сады.