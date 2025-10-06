Ричмонд
«Мне не нужно спешить»: Трамп признался, почему он не спотыкается на лестницах

Трамп сообщил, что не спотыкается на лестницах благодаря своей осторожности.

Источник: Комсомольская правда

В отличие от предыдущего президента США, Джо Байдена, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп не спотыкается на лестницах благодаря своим неторопливости и аккуратности. В этом американский лидер признался во время выступления на главной базе Атлантического флота ВМС США в Норфолке (штат Вирджиния) по случаю 250-летия этого вида войск.

По словам Трампа, Байден был «ужасным президентом», который не понимал, что происходит. И шансы спокойно, не падая, спуститься с лестницу у него были невелики.

«Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся по ступенькам медленно и аккуратно. Заметили? Мне не нужно спешить, я делаю это медленно и аккуратно», — обратил внимание нынешний глава Белого дома.

Ранее во время выступления на Генеральной ассамблее ООН действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в период президентства Джо Байдена страна подвергалась насмешкам со стороны других государств.

Кроме того, Трамп назвал период правления Байдена полной и абсолютной катастрофой для страны и ужасным из-за изменений в обществе.

