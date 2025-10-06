Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Небольшие дожди ожидаются в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня характер погоды в столичном регионе будет определяться передней частью приближающегося с запада североатлантического циклона. В такой ситуации в Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода. Местами пройдут небольшие дожди, в первой половине дня сохранятся очаги туманов. Температура воздуха остается на один-два градуса выше климатической нормы. Днем в Москве плюс 12 — плюс 14, по области плюс 10 — плюс 15 градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что будет дуть западный ветер со скоростью один-шесть метров секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.