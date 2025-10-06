«Десять хищников». В Ганцевичском районе стая волков попала на видео и набрала 2,5 млн просмотров в TikTok

Под Ганцевичами стая из десяти волков попала на видео, набрав 2,5 млн просмотров, сообщает телеканал ОНТ.
Автор ролика указал, что фотоловушка, которая словила стаю хищников, была установлена неподалеку от деревни Денисковичи Ганцевичского района. За два видео со стаей, состоящей из десяти волков, набрало 2,5 миллиона просмотров.
Под Ганцевичами волчья стая попала на видео и покорила TikTok. Фото: скриншот с видео @skuryatroma.
Видео не только смотрят, но и активно комментируют. Одна из пользователей написала свою историю о том, как пару лет назад в грибах под Лидой на нее из кустов смотрел волк. Еще один из пользователей рассказал, что в начале сентября 2025 года возле Давид-Городка (Брестская область) во время рыбалки четверо волков подошли к палатке.
Кстати, во время ночной рыбалки белорус встретился с волчьей стаей, вышедшей на охоту: «Когда придушили добычу, стали плыть к моему берегу, я никогда так быстро не бежал».
Кроме того, в Логойском районе жители деревни бьют тревогу из-за медведя, который приходит за медом: «В холке — 750 миллиметров».