Жители Прикамья обратились к Бастрыкину с просьбой не убирать троллейбусы

Жители Березников Пермского края обратились в редакцию perm.aif.ru, прислав обращение к главе СК РФ Бастрыкину и рассказав о ситуации с закрытием троллейбусного депо в городе.
По словам водителей троллейбусов, их принуждают переучиваться на автобусы, а по отношению к отказавшимся начинается настоящая травля. Против закрытия депо выступают не только его сотрудники, но и обычные горожане.
Инициативная группа написала коллективное обращение с просьбой о помощи главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, который не раз помогал сохранять и восстанавливать троллейбусное движение в других городах страны.
«Подавляющее большинство водителей троллейбусов категорически против закрытия депо и насаждения автобусов и маршруток. Троллейбусы являются неотъемлемой частью нашего города Березники. Против закрытия троллейбусов и против замены на автобус выступают и пассажиры», — написали березниковцы.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в администрацию города Березников с вопросами по ситуации. Ответ властей мы опубликуем позже.