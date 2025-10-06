Жителям Башкирии планируют помочь при установлении отцовства.

«Дела, связанные с установлением родства, имеют особую социальную значимость, но, к сожалению, люди, которым услуги юриста не по карману, могут остаться без поддержки в сложном судебном процессе, — сказал Константин Толкачев. — Рассмотрение таких дел требует грамотного выполнения многих процессуальных действий: оформления документов, сбора доказательств, включая генетическую экспертизу, и т. д. Без помощи профессионалов не обойтись. Именно поэтому мы расширяем доступ к бесплатной юридической помощи. Защита прав на отцовство и материнство должна быть доступна каждой семье».