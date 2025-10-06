Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Башкирии планируют помочь при установлении отцовства

Жителям Башкирии планируют помочь при установлении отцовства.

Источник: Башинформ

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ приняли в первом чтении законопроект, вносящий поправки в закон «О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан», сообщает пресс-служба республиканского парламента. В перечень случаев оказания бесплатной правовой помощи планируется включить новую категорию дел.

«В перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи предлагается включить дела об установлении и оспаривании отцовства и материнства», — сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Принятие закона обеспечит гражданам квалифицированное правовое сопровождение при разрешении деликатных вопросов в судах.

«Дела, связанные с установлением родства, имеют особую социальную значимость, но, к сожалению, люди, которым услуги юриста не по карману, могут остаться без поддержки в сложном судебном процессе, — сказал Константин Толкачев. — Рассмотрение таких дел требует грамотного выполнения многих процессуальных действий: оформления документов, сбора доказательств, включая генетическую экспертизу, и т. д. Без помощи профессионалов не обойтись. Именно поэтому мы расширяем доступ к бесплатной юридической помощи. Защита прав на отцовство и материнство должна быть доступна каждой семье».