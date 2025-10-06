В Иркутской области выявили более 360 нарушений в торговле алкоголем

В Иркутской области полиция продолжает работу по пресечению нарушений в сфере алкогольного законодательства. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, с начала года стражам порядка уже удалось выявить свыше 360 административных правонарушений, связанных с незаконной торговлей спиртным.
— В ходе более чем 500 проверок торговых точек полицейские уделяли особое внимание трем основным направлениям: продаже алкоголя несовершеннолетним, соблюдению запрета на ночную реализацию и пресечению нелегальной торговли спиртным, включая продукцию домашнего изготовления, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Результаты показали, что 63 случая касались продажи алкоголя подросткам, а более 40 нарушений были связаны с торговлей в ночное время. Значительная часть нарушений фиксировалась в жилом секторе, где физические лица незаконно торговали алкоголем из квартир в многоквартирных домах.
Общая сумма наложенных административных штрафов за эти нарушения в 2025 году уже превысила 6 миллионов рублей. Из оборота было изъято 6 тысяч литров слабоалкогольных напитков и другой нелегальной продукции.
