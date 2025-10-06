В Иркутской области выявили более 360 нарушений в торговле алкоголем

Результаты показали, что 63 случая касались продажи алкоголя подросткам, а более 40 нарушений были связаны с торговлей в ночное время. Значительная часть нарушений фиксировалась в жилом секторе, где физические лица незаконно торговали алкоголем из квартир в многоквартирных домах.