Диетолог Кованова назвала самым полезным осенним овощем зеленую редьку

Эксперт назвала зеленую редьку самым полезным осенним овощем, потому что она богата витаминами, минералами и клетчаткой. Ее употребление поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и способствует похудению.

Источник: Аргументы и факты

Самым полезным осенним овощем является зеленая редька, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Мой фаворит осенью — зеленая редька. Она богата витамином C, калием и фитонцидами, которые поддерживают иммунитет и обладают выраженным противомикробным действием. Высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение и способствует детоксикации печени за счёт стимуляции выработки желчи. Помимо этого это очень недорогой продукт, его можно использовать в разных блюдах», — объяснила эксперт.

Нутрициолог уточнила, что, по данным исследований, регулярное употребление редьки снижает уровень «плохого» холестерина и способствует нормализации метаболизма жиров.

По словам Ковановой, зеленую редьку можно добавить в меню, например, в виде салата с растительным маслом.

«С осторожностью употреблять ее нужно при язве желудка, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, эфирные масла в ее составе и горечи могут раздражать слизистую», — обратила внимание эксперт.

Ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова назвала продукты, которые нужно ограничить пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.