Диетолог Кованова назвала самым полезным осенним овощем зеленую редьку

«Мой фаворит осенью — зеленая редька. Она богата витамином C, калием и фитонцидами, которые поддерживают иммунитет и обладают выраженным противомикробным действием. Высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение и способствует детоксикации печени за счёт стимуляции выработки желчи. Помимо этого это очень недорогой продукт, его можно использовать в разных блюдах», — объяснила эксперт.