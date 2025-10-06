Диетолог Кованова назвала самым полезным осенним овощем зеленую редьку

Самым полезным осенним овощем является зеленая редька, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Мой фаворит осенью — зеленая редька. Она богата витамином C, калием и фитонцидами, которые поддерживают иммунитет и обладают выраженным противомикробным действием. Высокое содержание клетчатки улучшает пищеварение и способствует детоксикации печени за счёт стимуляции выработки желчи. Помимо этого это очень недорогой продукт, его можно использовать в разных блюдах», — объяснила эксперт.
Нутрициолог уточнила, что, по данным исследований, регулярное употребление редьки снижает уровень «плохого» холестерина и способствует нормализации метаболизма жиров.
По словам Ковановой, зеленую редьку можно добавить в меню, например, в виде салата с растительным маслом.
«С осторожностью употреблять ее нужно при язве желудка, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, эфирные масла в ее составе и горечи могут раздражать слизистую», — обратила внимание эксперт.
