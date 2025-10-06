В Свердловской области распространяют фейк о «холере из ДНР»

На этот раз речь идет о документе якобы от имени министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой. Как сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал», который связывают со свердловским управлением ФСБ, в Сети появилось поддельное постановление от имени Савиновой, в котором говорится о временном ограничении въезда в Свердловскую область граждан, прибывающих из Донецкой народной республики. В фейковом документе утверждается, что это делается «в связи с угрозой распространения холеры», которую якобы выявили на территории ДНР.