В Свердловской области распространяют фейк о «холере из ДНР»

На Среднем Урале выявлена очередная попытка распространения дезинформации.

На этот раз речь идет о документе якобы от имени министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой. Как сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал», который связывают со свердловским управлением ФСБ, в Сети появилось поддельное постановление от имени Савиновой, в котором говорится о временном ограничении въезда в Свердловскую область граждан, прибывающих из Донецкой народной республики. В фейковом документе утверждается, что это делается «в связи с угрозой распространения холеры», которую якобы выявили на территории ДНР.

Канал отмечает, что под видом достоверного сообщения злоумышленники распространяют фейк с целью посеять панику среди жителей области. При этом содержание документа не соответствует действительности.

Напомним, что в преддверии 1 сентября на Среднем Урале распространяли фейк от имени министерства образования региона.