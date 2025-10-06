Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском на берегу Маны планируют построить экоотель

В Усть-Мане в Красноярском крае планируют построить всесезонный экоотель.

Источник: Комсомольская правда

Под Красноярском в поселке Усть-Мана планируют построить всесезонный экоотель. Как пишут Gornovosti со ссылкой на корпорацию развития Енисейской Сибири, особенностью гостиницы будет система «все включено».

Туристы смогут посетить Красноярскую ГЭС, горнолыжный комплекс в Дивногорске и другие места. Кроме того, активности обещают организовать и недалеко от нового объекта — для гостей разработают пешие и водные маршруты.

Сейчас в корпорации ищут соинвестора для реализации проекта на берегу Маны.

Ранее мы писали, что в Красноярске в 14-й раз пройдет спортивно-экстремальное шоу «Большие гонки». Принять участие в состязании могут горожане в возрасте от 18 до 35 лет.