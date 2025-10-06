Под Красноярском на берегу Маны планируют построить экоотель

Под Красноярском в поселке Усть-Мана планируют построить всесезонный экоотель. Как пишут Gornovosti со ссылкой на корпорацию развития Енисейской Сибири, особенностью гостиницы будет система «все включено».
Туристы смогут посетить Красноярскую ГЭС, горнолыжный комплекс в Дивногорске и другие места. Кроме того, активности обещают организовать и недалеко от нового объекта — для гостей разработают пешие и водные маршруты.
Сейчас в корпорации ищут соинвестора для реализации проекта на берегу Маны.
