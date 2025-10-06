Ричмонд
В Красноярске обсудят благотворительные инициативы

В СФУ пройдет круглый стол «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций».

Источник: Freepik

В Красноярске пройдет круглый стол «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций».

Благотворительность — важнейшая составляющая социальной ответственности бизнеса, способная менять жизни к лучшему и создавать устойчивые позитивные изменения в обществе.

Сегодня для многих компаний участие в благотворительных инициативах стало неотъемлемой частью их стратегии развития. Поддержка детей, помощь пожилым людям, участие в экологических проектах — это лишь некоторые из направлений корпоративной социальной ответственности.

«Аргументы и Факты» собрали представителей бизнеса, некоммерческих организаций, государственных структур и для участия в круглом столе, посвященном развитию культуры благотворительности и выстраиванию системного подхода к помощи. Наша цель — объединить усилия всех сторон для открытого и конструктивного диалога. Приглашаем также СМИ осветить это мероприятие и задать свои вопросы экспертам.

Круглый стол состоится по адресу:

Гранд Холл Сибирь, ул. Авиаторов, 19. Малый конференц-зал.

Время проведения: 7 октября с 15.00 до 17.00.

В мероприятии примут участие эксперты:

Роман Роменский — директор по развитию розничных каналов продаж «Столото»;

Лариса Гурова — фонд «Память поколений»;

Надежда Савина — КГБУ СО «Пансионат “Ветеран”»;

Анастасия Дуракова — директор программы «Помогать просто» Фонда «Центр Социальный программ» компании РУСАЛ;

Семен Сендерский — депутат Красноярского городского Совета депутатов;

Дарья Мосунова — журналист, общественный деятель, волонтер, организатор многих благотворительных акций;

Людмила Вихрянова — руководитель КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей»;

Людмила Ильиных — депутат Красноярского городского Совета депутатов;

Ишутин Иван — исполнительный директор Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловой России»;

Татьяна Литвина — начальник Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Красноярской железной дороги.

Примерный блок вопросов для обсуждения:

Какие направления благотворительности сегодня наиболее актуальны?

Зачем бизнесу заниматься благотворительностью?

Как бизнесу взаимодействовать с государственными благотворительными организациями?

С какими проблемами сталкиваются благотворители и спонсоры в России?

Зачем благотворительным организациям вести соцсети и как упаковать идею, чтобы она стала интересна бизнесу?

Как сегодня меняется подход к благотворительности?

Телефоны для связи по участию в круглом столе:

Филонова Наталья — организатор 89135387510;

Беленкова Екатерина — модератор 89029669862.