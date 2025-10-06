В Красноярске обсудят благотворительные инициативы

«Аргументы и Факты» собрали представителей бизнеса, некоммерческих организаций, государственных структур и для участия в круглом столе, посвященном развитию культуры благотворительности и выстраиванию системного подхода к помощи. Наша цель — объединить усилия всех сторон для открытого и конструктивного диалога. Приглашаем также СМИ осветить это мероприятие и задать свои вопросы экспертам.