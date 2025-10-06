В Красноярске обсудят благотворительные инициативы

В Красноярске пройдет круглый стол «Помогая другим, проиграть невозможно. Взаимодействие бизнеса и благотворительных организаций».
Благотворительность — важнейшая составляющая социальной ответственности бизнеса, способная менять жизни к лучшему и создавать устойчивые позитивные изменения в обществе.
Сегодня для многих компаний участие в благотворительных инициативах стало неотъемлемой частью их стратегии развития. Поддержка детей, помощь пожилым людям, участие в экологических проектах — это лишь некоторые из направлений корпоративной социальной ответственности.
«Аргументы и Факты» собрали представителей бизнеса, некоммерческих организаций, государственных структур и для участия в круглом столе, посвященном развитию культуры благотворительности и выстраиванию системного подхода к помощи. Наша цель — объединить усилия всех сторон для открытого и конструктивного диалога. Приглашаем также СМИ осветить это мероприятие и задать свои вопросы экспертам.
Круглый стол состоится по адресу:
Гранд Холл Сибирь, ул. Авиаторов, 19. Малый конференц-зал.
Время проведения: 7 октября с 15.00 до 17.00.
В мероприятии примут участие эксперты:
Роман Роменский — директор по развитию розничных каналов продаж «Столото»;
Лариса Гурова — фонд «Память поколений»;
Надежда Савина — КГБУ СО «Пансионат “Ветеран”»;
Анастасия Дуракова — директор программы «Помогать просто» Фонда «Центр Социальный программ» компании РУСАЛ;
Семен Сендерский — депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Дарья Мосунова — журналист, общественный деятель, волонтер, организатор многих благотворительных акций;
Людмила Вихрянова — руководитель КГКУ СО «Краевой центр семьи и детей»;
Людмила Ильиных — депутат Красноярского городского Совета депутатов;
Ишутин Иван — исполнительный директор Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловой России»;
Татьяна Литвина — начальник Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Красноярской железной дороги.
Примерный блок вопросов для обсуждения:
Какие направления благотворительности сегодня наиболее актуальны?
Зачем бизнесу заниматься благотворительностью?
Как бизнесу взаимодействовать с государственными благотворительными организациями?
С какими проблемами сталкиваются благотворители и спонсоры в России?
Зачем благотворительным организациям вести соцсети и как упаковать идею, чтобы она стала интересна бизнесу?
Как сегодня меняется подход к благотворительности?
Телефоны для связи по участию в круглом столе:
Филонова Наталья — организатор 89135387510;
Беленкова Екатерина — модератор 89029669862.