Как привезти айфон из-за границы и не переплатить: что нужно знать о таможенных правилах в Узбекистане

Здесь есть важный нюанс: стоимость для таможни зависит и от страны, из которой вы ввозите телефон. Если у вас, например, есть чек на iPhone 17 — стоимость будет рассчитываться по нему. Если чека нет, возьмут за основу цену с официального сайта Apple в стране, откуда вы приехали.