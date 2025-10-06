Как привезти айфон из-за границы и не переплатить: что нужно знать о таможенных правилах в Узбекистане

Таможенные лимиты — сколько можно провести бесплатно?
В последнее время к таможенникам поступает всё больше вопросов: обязательно ли платить пошлину, если везёшь смартфон через границу? Ответ зависит от стоимости устройства и способа пересечения границы:
- Через аэропорт — беспошлинно можно ввести товаров (в том числе айфон) на сумму до 1000 долларов
- Через ж/д и речные пункты — лимит составляет 500 долларов
- Через автомобильные и пешеходные пункты — 300 долларов.
Если айфон дороже лимита
Если ваш айфон стоит дороже установленного лимита, с суммы превышения взимается единый таможенный сбор — 30%. Например, если стоимость телефона 1500 долларов, и вы приехали через аэропорт, то пошлину придётся платить с 500 долларов — это 150 долларов.
Дополнительно за оформление таможенного приходного ордера взимается сбор — 25% от базовой расчетной величины (на сегодня это 103 000 сумов).
Как определяется стоимость?
Таможенная стоимость устройства определяется по чекам, квитанциям или другим коммерческим документам, которые предоставит пассажир. Если документов нет или есть сомнения в их достоверности, цену установят сами таможенники — по данным из официальных источников, электронной базы деклараций, прайс-листам производителей и других проверенных источников.
Здесь есть важный нюанс: стоимость для таможни зависит и от страны, из которой вы ввозите телефон. Если у вас, например, есть чек на iPhone 17 — стоимость будет рассчитываться по нему. Если чека нет, возьмут за основу цену с официального сайта Apple в стране, откуда вы приехали.
Таможенный комитет пообещал регулярно публиковать актуальные данные по странам — чтобы граждане могли заранее узнать, на какую сумму ориентироваться при ввозе новой модели.