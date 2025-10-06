Тест: «Зато у меня пизвание. Я логопефт». Попробуйте угадать, из какого советского фильма этот врач!

Каждый год в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. Этот праздник не так широко известен, как День учителя или День медицинского работника в России, но он имеет особое значение для всего мира. Это хороший повод вспомнить легендарных персонажей советского кинематографа. Белый халат становился символом доверия и заботы, а яркие реплики запоминались на годы вперёд! Мы собрали кадры из культовых фильмов, попробуйте угадать, откуда эти персонажи. Справится только настоящий знаток!
Профессия врача пользовалась глубоким уважением в советское время, как и профессия учителя. Проверьте, насколько хорошо вы знаете русскую словесность, угадав значения этих необычных слов из словаря! Также в СССР был свой собственный и неповторимый автопром, давайте вспомним советские кинофильмы и попробуем определить название всего по одному кадру с «запорожцем».
Тесты и квизы Еще.