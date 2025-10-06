Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: «Зато у меня пизвание. Я логопефт». Попробуйте угадать, из какого советского фильма этот врач!

6 октября отмечается Международный день врача! И в честь этого праздника предлагаем проверить вашу память и любовь к классике: угадайте, из каких советских фильмов эти легендарные врачи!

Источник: Life.ru

Каждый год в первый понедельник октября отмечается Международный день врача. Этот праздник не так широко известен, как День учителя или День медицинского работника в России, но он имеет особое значение для всего мира. Это хороший повод вспомнить легендарных персонажей советского кинематографа. Белый халат становился символом доверия и заботы, а яркие реплики запоминались на годы вперёд! Мы собрали кадры из культовых фильмов, попробуйте угадать, откуда эти персонажи. Справится только настоящий знаток!

Профессия врача пользовалась глубоким уважением в советское время, как и профессия учителя. Проверьте, насколько хорошо вы знаете русскую словесность, угадав значения этих необычных слов из словаря! Также в СССР был свой собственный и неповторимый автопром, давайте вспомним советские кинофильмы и попробуем определить название всего по одному кадру с «запорожцем».

Тесты и квизы Еще.