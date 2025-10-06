Новосибирцы могут получить выплаты до 35 000 рублей в октябре 2025 года

Жителям Новосибирска разъяснили условия получения единовременной выплаты в размере до 35 000 рублей. Информация о мерах социальной поддержки распространена управлениями социальной защиты населения.
«Данная мера социальной поддержки предназначена для семей, чьи доходы не превышают установленный прожиточный минимум», — сообщили в ведомстве.
Выплата осуществляется в рамках универсального пособия, действующего с начала 2023 года, которое объединяет различные виды поддержки для беременных женщин, детей до полутора лет, первенцев до трёх лет и детей до семнадцати лет.
Для получения выплаты все трудоспособные члены семьи должны быть заняты работой, за исключением уважительных причин, а минимальный доход взрослого члена семьи за предшествующий год должен составлять не менее четырёхкратного МРОТ, который в Новосибирской области установлен на уровне 28 050 рублей.