Новосибирцы могут получить выплаты до 35 000 рублей в октябре 2025 года

Для получения выплаты все трудоспособные члены семьи должны быть заняты работой, за исключением уважительных причин, а минимальный доход взрослого члена семьи за предшествующий год должен составлять не менее четырёхкратного МРОТ, который в Новосибирской области установлен на уровне 28 050 рублей.