Платёжки пугают цифрами? 5 реальных способов сэкономить на ЖКХ прямо сейчас

Вот и октябрь. За окном дождь, а в квартирах до сих пор прохладно? Знакомая ситуация. Отопительный сезон 2025 в самом разгаре, но батареи часто греют лишь совесть коммунальщиков, а не наши квартиры. И самое обидное, что за это мы всё равно платим. Если вы ещё не знали, когда должны включать отопление по закону, то читайте в нашем материале. В этой статье мы научим вас не просто платить, а платить меньше, экономя тысячи рублей в год законными методами.