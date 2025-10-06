Ученые установили срок годности тромбоцитов для экспериментов

Оптимальное время для экспериментов с человеческими тромбоцитами составляет не более двух-четырех часов, установили ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ). Результаты исследования опубликованы в Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.
Ученые исследовали состояние тромбоцитов при помощи спектроскопии комбинационного рассеивания света, которая позволяет получить данные о биохимическом составе клеток и выявить у них структурные изменения.
По словам младшего научного сотрудника НОЦ «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника» БФУ Елизаветы Демишкевич, сегодня многие ученые с помощью такого метода исследуют сердечно-сосудистые заболевания. Этот метод распространенный и перспективный, и ученые постоянно его модифицируют, отметила она, добавив, что в научной литературе нет работ, где описывалось бы точное время начала спектральных изменений в человеческих тромбоцитах.
Исследователь подчеркнула, что для получения достоверного результата при работе с такими сложными клетками, реагирующими на разные факторы окружающей среды, нужно внимательно следить за сохранением их первоначальной молекулярной структуры. Ученым удалось доказать, что оптимальное время для экспериментов с тромбоцитами и получения достоверных результатов составляет два-четыре часа при хранении кровяных клеток при температуре +4 градуса Цельсия. После этого времени в тромбоцитах уже начинаются определенные структурные изменения.
По словам ученых, полученные результаты могут быть полезны организациям, работающим с богатой тромбоцитами плазмой, например, коммерческим лабораториям и косметологическим клиникам.