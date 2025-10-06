Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые установили срок годности тромбоцитов для экспериментов

Исследователи выяснили, что оптимальное время для экспериментов с человеческими тромбоцитами не превышает двух-четырех часов.

Источник: Аргументы и факты

Оптимальное время для экспериментов с человеческими тромбоцитами составляет не более двух-четырех часов, установили ученые Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ). Результаты исследования опубликованы в Spectrochimica Acta, Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.

Ученые исследовали состояние тромбоцитов при помощи спектроскопии комбинационного рассеивания света, которая позволяет получить данные о биохимическом составе клеток и выявить у них структурные изменения.

По словам младшего научного сотрудника НОЦ «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника» БФУ Елизаветы Демишкевич, сегодня многие ученые с помощью такого метода исследуют сердечно-сосудистые заболевания. Этот метод распространенный и перспективный, и ученые постоянно его модифицируют, отметила она, добавив, что в научной литературе нет работ, где описывалось бы точное время начала спектральных изменений в человеческих тромбоцитах.

Исследователь подчеркнула, что для получения достоверного результата при работе с такими сложными клетками, реагирующими на разные факторы окружающей среды, нужно внимательно следить за сохранением их первоначальной молекулярной структуры. Ученым удалось доказать, что оптимальное время для экспериментов с тромбоцитами и получения достоверных результатов составляет два-четыре часа при хранении кровяных клеток при температуре +4 градуса Цельсия. После этого времени в тромбоцитах уже начинаются определенные структурные изменения.

По словам ученых, полученные результаты могут быть полезны организациям, работающим с богатой тромбоцитами плазмой, например, коммерческим лабораториям и косметологическим клиникам.