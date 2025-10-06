Ученые установили срок годности тромбоцитов для экспериментов

Исследователь подчеркнула, что для получения достоверного результата при работе с такими сложными клетками, реагирующими на разные факторы окружающей среды, нужно внимательно следить за сохранением их первоначальной молекулярной структуры. Ученым удалось доказать, что оптимальное время для экспериментов с тромбоцитами и получения достоверных результатов составляет два-четыре часа при хранении кровяных клеток при температуре +4 градуса Цельсия. После этого времени в тромбоцитах уже начинаются определенные структурные изменения.