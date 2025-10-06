Ричмонд
Под Новосибирском полиция задержала подозреваемого в убийстве

Им оказался 21-летний сожитель убитой.

Источник: Аргументы и факты

Под Новосибирском полиция задержала подозреваемого в убийстве 19-летней девушки в Тогучине. Им оказался 21-летний сожитель потерпевшей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, подозреваемый — житель Тогучина, ранее уже был судим.

В начале сентября около реки Тогучинка во время ссоры парень смертельно ранил ножом 19-летнюю девушку.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Парень признался в содеянном. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.