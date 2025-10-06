Ричмонд
Звезда сериала «Папины дочки» Казаков подал встречный иск: в деле об алиментах наметился неожиданный поворот

Актер из «Папиных дочек» Казаков подал иск на алименты к бывшей супруге.

Источник: Комсомольская правда

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», сообщил о подаче искового заявления о взыскании алиментов со своей бывшей супруги Елены Казаковой. Сам артист уточнил, что направил документы не в мировой, а в районный суд.

Исковое заявление было подано актером в Заволжский районный суд 3 октября, уточняет РИА Новости.

Ранее Казаков пояснял, что оказался в реестре должников из-за алиментных обязательств, которые были инициированы его бывшей женой. Выплаты касались содержания их общих сына и дочери. Затем суд вынес приказ о взыскании с бывшей супруги Казакова ежемесячных алиментов на сына, который живет с отцом. Однако впоследствии данное судебное решение было отменено.

Накануне стало известно, что Казаков оказался злостным неплательщиком алиментов, он задолжал почти 300 тысяч рублей. Но также у артиста есть и другие долги. Общая сумма задолженности по алиментам и кредитам у Казакова превышает 2 млн рублей.