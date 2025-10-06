Ричмонд
В Приморье за неделю родился 321 малыш

52 семьи в крае стали многодетными.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю, с 29 сентября по 5 октября, в Приморском крае отметили радостное событие — рождение 321 ребенка. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В 121 семье появился первый ребенок. Еще 116 семей пополнились вторыми детьми. Особенно приятно, что 52 семьи в Приморье получили статус многодетных, а в 29 семьях родились уже четвертые, пятые и даже шестые малыши. На этой неделе в четырех семьях на свет появились двойни.

Среди новорожденных — 168 мальчиков и 153 девочки. Самым крупным ребенком недели стал мальчик, который родился в Приморской краевой клинической больнице № 1 с весом 4870 граммов. Лидером по количеству принятых родов стал Приморский краевой перинатальный центр, где врачи помогли появиться на свет 90 малышам.

В минздраве также напомнили, что в рамках национального проекта «Семья» молодые пары могут бесплатно пройти обследование репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства. Это помогает будущим родителям подготовиться к рождению здоровых детей. В Приморье продолжает действовать комплекс мер поддержки для семей с детьми.