В Приморье за неделю родился 321 малыш

В 121 семье появился первый ребенок. Еще 116 семей пополнились вторыми детьми. Особенно приятно, что 52 семьи в Приморье получили статус многодетных, а в 29 семьях родились уже четвертые, пятые и даже шестые малыши. На этой неделе в четырех семьях на свет появились двойни.