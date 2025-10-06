Озвучена резкая реакция олимпийского чемпиона на высказывания норвежца Клебо

В интервью изданию «ВсеПроСпорт» Тихонов резко высказался в адрес норвежца, назвав его «отмороженным» и подчеркнув, что не разделяет его взглядов. По словам чемпиона, Клебо рано или поздно всё равно придётся встретиться с российскими соперниками на трассе, и отказаться от борьбы он не сможет.