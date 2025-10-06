Озвучена резкая реакция олимпийского чемпиона на высказывания норвежца Клебо

Легендарный советский биатлонист, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который ранее допустил возможность возвращения российских спортсменов на международную арену.
В интервью изданию «ВсеПроСпорт» Тихонов резко высказался в адрес норвежца, назвав его «отмороженным» и подчеркнув, что не разделяет его взглядов. По словам чемпиона, Клебо рано или поздно всё равно придётся встретиться с российскими соперниками на трассе, и отказаться от борьбы он не сможет.
Ранее сам Клебо признавался, что пока не задумывался о своей реакции на возможное участие россиян в международных стартах. Он отметил, что с учётом текущей геополитической ситуации вокруг Украины не уверен в необходимости допуска российских спортсменов.
Напомним, что Международный союз лыжных видов спорта (FIS) с 2022 года приостановил участие российских атлетов в мировых соревнованиях. Тем временем шведская лыжница Линн Сван уже заявила о намерении бойкотировать Олимпийские игры 2026 года в случае допуска сборной России.
