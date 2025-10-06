Экс-звезда омского «Авангарда» поставил новый личный рекорд результативности

Напомним, в межсезонье, 18 июля «Авангард» расторг контракт с Ткачевым по своей инициативе, в том числе по причине того, что не удалось договориться о его уменьшении. Само уменьшение, в свою очередь, было нужно, чтобы вписать в «потолок» зарплат и всех других игроков клуба, в том числе новых, тех, кто привлекался «Авангардом» в состав в межсезонье.