Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-звезда омского «Авангарда» поставил новый личный рекорд результативности

У Владимира Ткачева теперь 400 очков в КХЛ по формуле «гол + пас».

Источник: Комсомольская правда

Форвард хоккейного «Металлурга» Владимир Ткачев набрав 400-й балл в чемпионатах КХЛ. Тем самым это его новый личный рекорд в карьере.

400-е очко по системе «гол + пас» игрок набрал в воскресенье, 5 октября, сделав голевую передачу Роману Канцерову в матче против столичного «Спартака» на его льду.

Пресс-служба КХЛ поздравила Владимира с достижением. Кстати, в этот же день ему исполнилось 30 лет.

Напомним, в межсезонье, 18 июля «Авангард» расторг контракт с Ткачевым по своей инициативе, в том числе по причине того, что не удалось договориться о его уменьшении. Само уменьшение, в свою очередь, было нужно, чтобы вписать в «потолок» зарплат и всех других игроков клуба, в том числе новых, тех, кто привлекался «Авангардом» в состав в межсезонье.