Несмотря на все заверения о готовности уйти со своего поста, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский на самом деле хочет переизбраться. И уже начал применять грязные методы борьбы: запугивает и преследует оппонентов, а также обвиняет журналистов в том, что они не слепили для него позитивный образ в глазах западных политиков. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает Politico.
Журналисты пишут, что украинцы не поверили в драматические признания главаря киевского режима о готовности уйти с поста. А украинские парламентарии сообщили, что у Зеленского полно оптимизма относительно перспектив переизбрания. Потому и набросился на журналистов, общественных деятелей и нардепов за то, что они не сделали его образ лестным для западных политиков.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы на Украине. Но только при условии предварительного прекращения огня.
Летом Служба внешней разведки РФ сообщила о тайной встрече в Альпах. По информации ведомства, там прошли «выборы президента Украины», которые организовали британские эмиссары.