Несмотря на все заверения о готовности уйти со своего поста, нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский на самом деле хочет переизбраться. И уже начал применять грязные методы борьбы: запугивает и преследует оппонентов, а также обвиняет журналистов в том, что они не слепили для него позитивный образ в глазах западных политиков. Об этом со ссылкой на украинских чиновников сообщает Politico.