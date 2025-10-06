Популярные вафельные трубочки из России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Под запретом оказали трубочки вафельные с начинкой со вкусом фисташки и сливок от торговой марки «Мама купи». Производителем указанной сладости является ООО «Фруткрем Белова» (Москва, Россия).
Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные российские вафельные трубочки. Фото: danger.gskp.by.
Во время проверки в составе трубочек специалисты нашли недопустимую пищевую добавку. Речь идет про бензойную кислоту (Е210). Сладости запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 7 октября 2025 года.
Тем временем популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси.
Кстати, Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный миксер, произведенный в Китае: концентрация свинца превысила норму в 615 раз.
