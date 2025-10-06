Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярные вафельные трубочки из России попали под запрет продаж в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные российские вафельные трубочки.

Источник: Комсомольская правда

Популярные вафельные трубочки из России попали под запрет продаж в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Под запретом оказали трубочки вафельные с начинкой со вкусом фисташки и сливок от торговой марки «Мама купи». Производителем указанной сладости является ООО «Фруткрем Белова» (Москва, Россия).

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные российские вафельные трубочки. Фото: danger.gskp.by.

Во время проверки в составе трубочек специалисты нашли недопустимую пищевую добавку. Речь идет про бензойную кислоту (Е210). Сладости запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 7 октября 2025 года.

Тем временем популярные китайские желейные и жидкие конфеты запрещены в Беларуси.

Кстати, Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярный миксер, произведенный в Китае: концентрация свинца превысила норму в 615 раз.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в Беларуси на неделе с 6 по 12 октября.