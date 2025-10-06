Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября

С 6 октября 2025 года вступило в силу решение очередной XXXIV сессии маслихата города Алматы о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств отдельным категориям граждан бесплатно, сообщает Zakon.kz.