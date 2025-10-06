Ричмонд
Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября

С 6 октября 2025 года вступило в силу решение очередной XXXIV сессии маслихата города Алматы о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств отдельным категориям граждан бесплатно, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В частности, в приложении к указанному решению раздел «Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» дополнен строками:

  • Бронхиальная астма — Тезепелумаб;
  • Псориатическая артропатия — Гуселькумаб;
  • Гипофосфатемический рахит — Буросомаб;
  • Ювенильный идиопатический артрит — Тофацитиниб;
  • Болезнь крона — Ведолизумаб;
  • Рассеянный склероз — Офатумумаб;
  • Прогрессирующий системный склероз, системная склеродермия — Ритуксимаб;
  • Рак щитовидной железы — Селперкатиниб;
  • Рак легкого — Селперкатиниб;
  • Множественная миелома — Помалидомид.

Указанное решение было принято 19 сентября 2025 года и вступило в силу с 6 октября 2025 года.