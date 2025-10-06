Алматинцы начнут получать новые лекарства бесплатно с 6 октября

В частности, в приложении к указанному решению раздел «Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» дополнен строками:
- Бронхиальная астма — Тезепелумаб;
- Псориатическая артропатия — Гуселькумаб;
- Гипофосфатемический рахит — Буросомаб;
- Ювенильный идиопатический артрит — Тофацитиниб;
- Болезнь крона — Ведолизумаб;
- Рассеянный склероз — Офатумумаб;
- Прогрессирующий системный склероз, системная склеродермия — Ритуксимаб;
- Рак щитовидной железы — Селперкатиниб;
- Рак легкого — Селперкатиниб;
- Множественная миелома — Помалидомид.
Указанное решение было принято 19 сентября 2025 года и вступило в силу с 6 октября 2025 года.