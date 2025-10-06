В московских школах в рамках фестиваля «Наука 0+» выступят более 400 ученых

«Акция “Ученые — в школы”, проходящая под эгидой фестиваля науки, за время своего существования стала одним из главных просветительских проектов страны. Тема фестиваля этого года связана с квантовой наукой и технологиями, поэтому школьники услышат о передовых исследованиях в этой сфере, а также узнают, что фундаментальные принципы квантовой теории применимы в любой науке. Принципиально новые знания помогут ребятам взглянуть шире, почувствовать себя частью большого научного мира. Уверен, что для многих такие встречи станут первым шагом к выбору будущей профессии, а в будущем — к вкладу в развитие отечественной науки и технологий», — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.