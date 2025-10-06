В Севастополе молодые ученые из шести стран обсудят морские исследования

По данным института, иностранные участники выступят с докладами как очно, так и в онлайн-формате. Так, на пленарной сессии с докладом «Влияние различий водных масс внутри и вне вихрей на рост и смертность прокариот в тропической части Тихого океана» выступит профессор Ань-И Цай из Института морской среды и экологии Национального Тайваньского университета океана, а его коллеги расскажут еще о нескольких исследованиях, в том числе о влиянии микропластика на образование морского снега и его погружение во внутренние слои океана.