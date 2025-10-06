Ричмонд
Ростовчан призвали к осторожности на дорогах из-за тумана

В ГАИ напомнили ростовским водителям о правилах ПДД.

Источник: Комсомольская правда

На Ростов и область в понедельник, 6 октября, спустился туман. В связи с этим в ГАИ региона обратились к участникам дорожного движения.

— Госавтоинспекция Ростовской области обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия — туман! В связи с чем призывает автомобилистов не превышать скоростной режим на дорогах, а пешеходам пересекать проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, в соответствии с сигналами светофоров. Обязательно в период тумана соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами и боковой интервал при движении, — сказали в ведомстве.

