Ростовчан призвали к осторожности на дорогах из-за тумана

— Госавтоинспекция Ростовской области обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия — туман! В связи с чем призывает автомобилистов не превышать скоростной режим на дорогах, а пешеходам пересекать проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, в соответствии с сигналами светофоров. Обязательно в период тумана соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами и боковой интервал при движении, — сказали в ведомстве.