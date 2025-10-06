Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

В «Ростехе» подчеркнули, что самолет Су-34 давно зарекомендовал себя как лучший в своем классе и обладает высокой репутацией в Военно-космических силах. Представители корпорации заявили, что машина сочетает в себе высокую маневренность, широкий спектр применяемого вооружения и способность эффективно работать в любых условиях. Они отметили, что в ходе применения в зоне специальной военной операции самолет подтвердил свой статус и остается одним из ключевых элементов российской боевой авиации.