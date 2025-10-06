Мошенники стали представляться родственниками чиновников: они изобрели хитрую схему

Мошенники изобрели новую схему для обмана россиян. Они стали представляться родственниками высокопоставленных чиновников и предлагать инвестиции в некие «криптопроекты». Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Машаров, все мошенники преследуют одну и ту же цель. Они стремятся похитить деньги жертв. И для этого аферисты активно используют то, что модно. А именно — тему с инвестициями в криптовалюту.
«Цели прежние — хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, инструменты XXI века — криптовалюты и высокотехнологичные проекты», — сказал Машаров.
Он также призвал россиян быть осторожнее. Особенно если инвестировать предлагает физическое лицо, не имеющее и не готовое предоставлять какие-либо документы. Аналогично, если человек говорит, что знает руководство банков и имеет «связи».
«Если вышеуказанные признаки присутствуют, старайтесь избегать подобных контактов, будьте бдительны», — добавил Машаров.
Представитель ОП подытожил, что пострадавшие от аферистов могут обратиться в правоохранительные органы, либо в Общественную палату. Тогда будет предоставлена абсолютно бесплатная юридическая помощь, а также проведена консультация по судебным перспективам.
Впрочем, на подобном мошенники не останавливаются. Немногим ранее стало известно, что злоумышленники также пытаются обмануть россиян под предлогом «получения посылки». Причем действуют преступники похожим образом. Они все так же требуют код из СМС.