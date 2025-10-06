В Омской области резко упала средняя зарплата

Омские статистики сообщили о снижении средней зарплаты омичей в июле 2025 года. По данным аналитиков, средняя зарплата омичей в середине лета составляла 71 417 рублей — на 5,2 тысячи рублей меньше, чем в июне (76 650 рублей). Снижение, которое, по мнению автора, можно назвать резким, составило 7%. Однако эта сумма больше уровня прошлого года на 13,3%.
За период с января по июль средняя зарплата составила, по данным Омскстата, 70 602 рубля, что на 14,6% больше показателя прошлого года.
Что касается реальной начисленной зарплаты, по подсчетам аналитиков, в июле она сократилась по отношению к июню на 7,3%; но выросла к июлю 2024 года на 4,1%.