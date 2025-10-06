Снова тепло! Синоптики пообещали на неделе «солнечную и очень тёплую погоду»

Температура воздуха окажется немного выше климатической нормы:
В ночные часы будет +8…+13°C.
Днём в начале недели — +20…+25°C.
К концу недели столбики термометров поднимутся до +23…+28°C.
По югу и в пустынных регионах — до +30…+32°C.
В пятницу, 10 октября, на севере страны возможен усиленный ветер — до 13−18 м/с, местами с пыльной позёмкой.
Погода в Ташкенте
В столице прогнозируется преобладание небольшой облачности, без осадков. Ветер восточный, 3−8 м/с.
Сегодня днём температура составит +22…+24°C.
В течение недели ночью — +9…+12°C, а днём — +23…+26°C.
В целом, неделя обещает быть очень приятной и солнечной. Самое время насладиться золотой осенью на прогулках и зарядиться хорошим настроением!